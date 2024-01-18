الأسهم الأوروبية تفتح على ارتفاع بدفعة من نتائج ريتشمونت

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الخميس بعد ثلاث جلسات متتالية من الخسائر مدعومة بنتائج مالية قوية لشركة ريتشمونت بينما يترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.

وتلقى المؤشر الدعم من ارتفاع أسهم ريتشمونت بنسبة 7.3 بالمئة بعد أن تجاوزت مبيعات الربع الثالث للمجموعة المالكة لمجوهرات كارتييه التقديرات بفضل قفزة هائلة في المبيعات في الصين.

وينتظر المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر كانون الأول للحصول على مؤشرات بشأن المسار الذي سيتبعه البنك المركزي مع أسعار الفائدة.

وأدت سلسلة من التصريحات التي صدرت مؤخرا عن صانعي السياسات للتقليل من توقعات السوق إلى خفض المتداولين لرهانات خفض أسعار الفائدة حيث تميل التوقعات حاليا لأن يتم التخفيض الأول لسعر الفائدة في شهر أبريل نيسان بدلا من مارس آذار.