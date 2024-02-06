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الأسهم الأوروبية تفتح على ارتفاع بفضل نتائج أعمال إيجابية

منذ ساعة واحدة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية مع افتتاحية اليوم الثلاثاء 6 فبراير/شباط، مدعومة بالنتائج الإيجابية لشركة النفط العملاقة “بي.بي”، وإشارات على تحفيز جديد للأسواق المالية الصينية المتعثرة.

وبحلول الساعة 08:09 بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة، بعد قفزة 1.3 بالمئة في الأسهم الآسيوية بعد أن كثف صندوق حكومي صيني جهوده لتحقيق الاستقرار في السوق المتراجعة.

وصعد سهم بي.بي المدرجة في بورصة لندن 5.3 في المئة، بعد أن أعلنت عن أرباح بثلاثة مليارات دولار بالربع الرابع وتسريع وتيرة إعادة شراء أسهمها.

وارتفع مؤشر النفط والغاز في أوروبا 1.7 في المئة ليقود مكاسب القطاعات.

وتراجع سهم يو.بي.إس 2.7 في المئة بعد أن قال البنك السويسري إنه أكمل المرحلة الأولى من دمج منافسه المتعثر كريدي سويس بعد نتائج الربع الرابع.

وتأثر المؤشر داكس الألماني بتراجع سهم شركة إنفنيون 1.9 في المئة بعد أن قلصت الشركة المصنعة للرقائق توقعات إيراداتها.

وقفز سهم شركة مورفوسيس 15.4 بالمئة وواصل تسجيل مكاسب قوية بعد الارتفاع بنسبة 36 في المئة أمس الاثنين عندما قالت شركة نوفارتس إنها ستشتري الشركة المطورة لعلاج للسرطان مقابل 2.7 مليار يورو (2.9 مليار دولار).

    المصدر :
  • رويترز

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