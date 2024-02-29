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الأسهم الأوروبية تفتح على ارتفاع طفيف

منذ 9 دقائق
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف الخميس بقيادة مكاسب أسهم المواد بينما يستعد المستثمرون لبيانات التضخم الأمريكية الرئيسية لقياس آفاق تخفيضات أسعار الفائدة العالمية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة في حين سجل المؤشر داكس الألماني القياسي مستوى قياسيا جديدا مرتفعا 0.2 بالمئة.

وسينصب تركيز المستثمرين على المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي ) لأسعار المستهلكين وهي بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير كانون الثاني، إلى جانب قراءة مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا، قبيل إعلان بيانات التضخم في منطقة اليورو غدا الجمعة 1\3\2024.

من المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية ومؤشر أسعار المستهلكين الألماني في وقت لاحق من اليوم.

وتوقعت شركة سي آر إتش في المملكة المتحدة نمو الأرباح الأساسية في عام 2024 بعد تجاوز هدف الأرباح لعام 2023. وتصدرت شركة إنتاج مواد البناء المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بقفزة 5.6 بالمئة.

وانخفضت أسهم بايرسدورف بنسبة 3.8 بالمئة بعد أن توقعت الشركة المصنعة لمستحضرات نيفيا تباطؤ نمو المبيعات العضوية في عام 2024، بعد زيادة المبيعات العضوية بنسبة 10.8 بالمئة في العام الماضي.

وهوت أسهم شركة أيكسترون الألمانية لصناعة معدات الرقائق 17.2‭‭ ‬‬ بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600 على الرغم من توقعات بمزيد من نمو الإيرادات في عام 2024.

    المصدر :
  • رويترز

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