الأسهم الأوروبية تفتح على ارتفاع

فتحت الأسهم الأوروبية الخميس على ارتفاع قبل تقرير مهم عن التضخم في الولايات المتحدة سيقدم مؤشرات بشأن مسار خفض أسعار الفائدة الذي قد يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، وقادت أسهم شركات الموارد الأساسية المكاسب.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة.

وينتظر المتعاملون في السوق تقريرا مهما عن التضخم في الولايات المتحدة لتقدير توقيت خفض أسعار الفائدة من المركزي الأمريكي بما سيسهم في تحديد مؤشرات لبنوك مركزية أخرى لاتباعها.

وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 1.2 بالمئة مقتفيا أثر ارتفاع ناسداك المحمل بأسهم شركات تكنولوجيا كبرى.

وربحت أسهم شركات الموارد الأساسية 1.4 بالمئة مدفوعة بارتفاع أسعار الذهب والنحاس مع تراجع الدولار.

وارتفعت أسهم فات جروب 3.8 بعد أن أعلنت الشركة السويسرية لتصنيع الصمامات عن تلقي طلبات قوية للربع الرابع.

وارتفع مؤشر السلع الصناعية الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة.