الأثنين 24 رجب 1445 ﻫ - 5 فبراير 2024 |
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الأسهم الأوروبية تفتح على ارتفاع

منذ 37 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية جلسة التداول الاثنين مع نشر المزيد من نتائج الشركات الإيجابية رغم استمرار ضعف ثقة المستثمرين‭‭‭‭ ‬‬‬‬وإعادة تقييم التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة.

وصعد سهم دليفري هيرو 2.8 بالمئة بعد أن سجلت شركة الوجبات الجاهزة الألمانية أرباحا أساسية أعلى من التوقعات في 2023، مدفوعة بنمو الطلب.

وارتفع سهم لوتس 12.7 بالمئة ليسجل الأداء الأفضل بين جميع الأسهم بعدما أعلنت شركة إنتاج البسكويت البلجيكية نتائجها السنوية.

ورغم نتائج الأعمال الإيجابية، أضعفت بيانات الوظائف القوية التي صدرت مؤخرا في الولايات المتحدة ثقة المستثمرين وتراجعت على إثرها التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما يحدد اتجاه بنوك مركزية أخرى.

وتتوقع الأسواق حاليا أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 125 نقطة أساس هذا العام، مقارنة بتوقعات الأسبوع الماضي عند 140 نقطة أساس.

    المصدر :
  • رويترز

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