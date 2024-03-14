الأسهم الأوروبية تفتح على ارتفاع

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع الخميس، مدعومة بمجموعة من البيانات الإيجابية من شركات، بينما تنتاب المستثمرين حالة من الحذر قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة من الولايات المتحدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، ويحوم قرب مستويات مرتفعة غير مسبوقة بلغها أمس الأربعاء 13\3\2024.

وصعد المؤشر الفرعي للسلع الشخصية والمنزلية 0.6 بالمئة ليكون الأفضل أداء بين القطاعات، مع ارتفاع سهم امبريسر 6.1 بالمئة.

وارتفع سهم كيه اند إس 5.5 بالمئة بعد أن تجاوزت النتائج السنوية لشركة تعدين الملح والبوتاس التوقعات.

وسجلت شركة شحن الحاويات الألمانية هاباج لويد انخفاضا 83 بالمئة في صافي الربح في 2023، وخفضت توزيعات أرباحها 85 بالمئة نتيجة لما وصفته ببيئة السوق الصعبة. وتراجع سهم الشركة 1.1 بالمئة.

وعلى صعيد البيانات، يترقب المستثمرون بيانات أسعار المنتجين لشهر فبراير\شباط وأرقام مبيعات التجزئة التي ستصدر عن الولايات المتحدة والتي يمكن أن تؤثر على الآمال في خفض سعر الفائدة في منتصف العام من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).