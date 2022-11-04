الجمعة 10 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 4 نوفمبر 2022 |
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الأسهم الأوروبية تفتح على ارتفاع

منذ 47 دقيقة
الأسهم الأوروبية تواصل ارتفاعها

الأسهم الأوروبية

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استهلت الأسهم الأوروبية تداولات الجمعة على ارتفاع، وقادت شركات السلع الفاخرة والتعدين الاتجاه الصعودي وسط آمال بأن تخفف الصين قريبا من قيودها الصارمة المرتبطة بمكافحة كورونا.

وزاد المؤشر ستوكس 600 بمقدار 0.7 بالمئة، بدعم من قفزة 3.2 بالمئة في أسهم التعدين قبل بيانات من المرجح أن تظهر أن الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة كانت في أكتوبر\تشرين الأول عند أدنى مستوى في نحو عامين، فضلا عن زيادة طفيفة في معدل البطالة.

وارتفعت أسهم عمالقة السلع الفاخرة بما في ذلك إل.في.إم.إتش وكرينج وبيرنو ريكار وهيرميس إنترناشونال بما يتراوح بين 0.9 بالمئة و2.5 بالمئة، وأشار تقرير إلى أن كرينج تجري مناقشات في مرحلة متقدمة لشراء العلامة التجارية للأزياء توم فورد.

ولدى القطاعين انكشاف كبير على الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وذكرت منشورات غير مؤكدة جرى تداولها مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي أن الصين قد تخفف قواعد كوفيد في مارس\آذار، ما عزز معنويات المستثمرين.

    المصدر :
  • رويترز

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