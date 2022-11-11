الجمعة 17 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 11 نوفمبر 2022 |
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الأسهم الأوروبية تفتح على ارتفاع

منذ ساعة واحدة
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

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استهلت الأسهم الأوروبية تداولات الجمعة على ارتفاع، إذ عززت أنباء تخفيف الصين لقواعد كوفيد الصارمة الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية والفاخرة، التي تلقت أيضا دعما من بيانات مبيعات وهوامش أفضل من المتوقع لريتشمونت.

وزاد المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.4 بالمئة، وصعد سهم ريتشمونت السويسرية للسلع الفاخرة 10.9 بالمئة إلى قمة المؤشر.

وارتفعت أسهم الشركات الكبرى للسلع الفاخرة المنكشفة على الصين بما في ذلك إل.في.إم.إتش وكرينج وبيرنو ريكار بما يتراوح بين 1.2 و3.7 بالمئة، مما صعد بمؤشر الأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.7 بالمئة.

وقفز المؤشر الأوروبي لقطاع الموارد الأساسية 2.5 بالمئة، فيما قفزت أسهم الطاقة 0.4 بالمئة وسط ارتفاع لأسعار المعادن الأساسية والنفط.

وخففت الصين بعض قيود كوفيد، بما في ذلك خفض فترة الحجر الصحي للمخالطين والمسافرين الوافدين بيومين، وإلغاء معاقبة شركات الطيران التي تنقل عددا كبيرا من حالات الإصابة.

وتسود المعنويات الإيجابية الأسواق إلى حد كبير منذ الجلسة السابقة، بعدما عزز ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول الآمال في أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة بشكل أقل في المستقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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