الجمعة 24 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 18 نوفمبر 2022 |
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الأسهم الأوروبية تفتح على ارتفاع

منذ 52 دقيقة
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

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فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع الجمعة بعد تراجع ليومين متتاليين مع اقتناص المستثمرين لأسهم قطاع الطاقة التي شهدت تراجعا، على الرغم من أن تعليقات عن التشديد النقدي من المزيد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حدت من المكاسب.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، مع صعود أسهم قطاع الموارد الأساسية 1.1 بالمئة بعد انخفاضه بأكثر من ثلاثة بالمئة في الجلستين السابقتين.

كما صعد قطاع البنوك 0.3 بالمئة مع استعداد البنك المركزي الأوروبي لبدء أكبر سحب نقدي من النظام المصرفي لمنطقة اليورو في تاريخه، إذ من المتوقع أن تسدد البنوك حوالي 500 مليار يورو من قروض عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل.

وانخفضت أسهم قطاع التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة 0.6 بالمئة بعد أن قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس إن أسعار الفائدة بحاجة إلى أن تكون ما بين خمسة و5.25 بالمئة ارتفاعا من المستوى الحالي الذي يقل عن أربعة بالمئة لتكون كافية لكبح التضخم.

    المصدر :
  • رويترز

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