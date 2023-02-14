الثلاثاء 23 رجب 1444 ﻫ - 14 فبراير 2023 |
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الأسهم الأوروبية تفتح على ارتفاع

منذ ساعة واحدة
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

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فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، الثلاثاء، مدعومة بمكاسب قطاع السفر بعد أن توقعت مجموعة تي.يو.آي للسياحة انتعاش قطاع السفر لموسم الصيف المقبل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش. وارتفعت الأسهم الأوروبية للسفر والترفيه 0.6 بالمئة.

وصعد سهم تي.يو.آي المدرجة في ألمانيا 1.4 بالمئة مع ارتفاع أسهمها المدرجة في لندن 1.5 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن حجوزات أكثر وإيرادات أعلى للربع الأول.

وتخلف المؤشر داكس الألماني عن أقرانه الأوروبيين متأثرا بهبوط سهم تيسينكروب 5.3 بالمئة بعد أن قالت مجموعة قطع غيار السفن الحربية الألمانية أن أرباحها التشغيلية الفصلية انخفضت بمقدار الثلث.

ومع ذلك لا يزال التركيز منصبا على بيانات التضخم الأمريكية لشهر يناير كانون الثاني المقرر إصدارها اليوم والتي ستوفر مزيدا من الوضوح بشأن خطوات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وفي أوروبا تحظى القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع أيضا بمراقبة عن كثب.

    المصدر :
  • رويترز

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