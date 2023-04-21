الأسهم الأوروبية تفتح على استقرار

فتحت الأسهم الأوروبية على استقرار الجمعة لكنها تتجه لتسجيل أسبوع خامس من المكاسب، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية من منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى جانب المزيد من نتائج الشركات.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة ليحوم قرب أعلى مستوياته في 14 شهرا، وصعدت أسهم السيارات واحدا في المئة لتعوض جانبا من خسائر الجلسة السابقة.

وكانت أسهم قطاع التعدين الخاسر الأكبر على المؤشر إذ انخفضت 1.8 بالمئة.

وقفز سهم إيسيلور لوكسوتيكا للنظارات الفاخرة 5.2 بالمئة بعد أن أعلنت ارتفاع إيرادات الربع الأول بدعم من تعافي النمو الذي تقوده الصين.

كما قفز سهم مجموعة مرسيدس بنز 2.1 بالمئة بعدما سجلت إيرادات معدلة أعلى من المتوقعة من مبيعات الربع الأول عند 14.8 بالمئة بدعم من ارتفاع الأسعار والطلب القوي.

وبشأن البيانات الاقتصادية، يترقب المستثمرون مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات للتصنيع والخدمات لشهر أبريل\نيسان لتقييم القوة الاقتصادية لمنطقة اليورو، فضلا عن ترقب تصريحات لصانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي.