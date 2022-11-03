الخميس 9 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 3 نوفمبر 2022 |
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الأسهم الأوروبية تفتح على انخفاض حاد

منذ ساعتين
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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بدأت الأسهم الأوروبية التداولات، الخميس، على انخفاض حاد بعد أن بدد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أي آمال في تخفيف سياسات التشديد النقدي التي تستهدف كبح التضخم، بل وألمح إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة لفترة أطول.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، مع تراجع أسهم التكنولوجيا الأوروبية الحساسة لأسعار الفائدة 1.5 بالمئة.

وتراجعت معظم مؤشرات القطاعات الأوروبية الرئيسية، ولكن مؤشر قطاع البنوك ارتفع 0.1 بالمئة تقريبا.

ورفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي أمس الأربعاء، وأعلن رئيسه جيروم باول أن الزيادات المستقبلية قد تكون أصغر، وقال إن “المستوى النهائي” لسعر الفائدة الرئيسي من المرجح أن يكون أعلى مما كان متوقعا قبل ذلك.

وتراجعت أسهم شركات السفر والترفيه في أوروبا 2.1 بالمئة، وقاد سهم فلوتر إنترتينمنت الخسائر بعد أن أمرت هيئة الرقابة على الجرائم المالية في أستراليا بإجراء تدقيق لشركة سبورتسبت، أكبر شركة في البلاد للمراهنات عبر الإنترنت والتي تديرها فلوتر.

    المصدر :
  • رويترز

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