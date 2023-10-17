الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 17 أكتوبر 2023 |
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الأسهم الأوروبية تفتح على انخفاض مع تراجع أسهم إريكسون وقطاع التعدين

منذ 9 دقائق
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء متأثرة بانخفاض أسهم شركة إريكسون بعد نتائج فصلية مخيبة للآمال وانخفاض أسهم شركات قطاع التعدين مع مراقبة المستثمرين للمخاطر الناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش، مع تسجيل قطاع التعدين أكبر الخسائر إذ تراجع 0.6 بالمئة متأثرا بانخفاض أسعار النحاس.

وهوت أسهم إريكسون 7.3 بالمئة بعد أن أشارت شركة معدات شبكات الاتصالات السويدية إلى أن حالة الغموض الراهنة التي تؤثر على أعمال شبكاتها للهاتف المحمول ستستمر حتى عام 2024، مع الإعلان عن انخفاض إيرادات الربع الثالث.

وانخفض مؤشر قطاع الاتصالات الأوسع 0.5 بالمئة.

وهوى سهم شركة لونزا 11.5 بالمئة بعد أن خفضت شركة تصنيع الأدوية هامش الربح المستهدف لعام 2024 مرة أخرى بعد الاستقالة المفاجئة لرئيسها التنفيذي الشهر الماضي.

وارتفع سهم رولز رويس 1.5 بالمئة بعد أن قررت شركة الهندسة البريطانية الغاء ما يصل إلى 2500 وظيفة في أحدث خطة للتحول.

وظل المؤشر فايننشال تايمز 100 في بريطانيا دون تغير بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الأجور المنتظمة في البلاد من أعلى مستوى قياسي سابق.

    المصدر :
  • رويترز

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