الأسهم الأوروبية تفتح على انخفاض

فتحت الأسهم الأوروبية منخفضة الأربعاء مع تراجع سهم بنك باركليز البريطاني بعدما أعلن أرباحا مخيبة للآمال وهبوط سهم مجموعة المنتجات الفاخرة الفرنسية كرينج بعد تهاوي إيرادات علامتها جوتشي.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 بالمئة بينما هوى سهم باركليز 8.1 بالمئة إلى قاع المؤشر.

وتراجع مؤشر أسهم البنوك 1.1 بالمئة بعدما كشف البنك البريطاني تراجع أرباحه السنوية 14 بالمئة.

وهوت اسهم شركة كرينج الفرنسية 2.7 بالمئة بعدما تراجعت مبيعاتها سبعة بالمئة في الربع الرابع متأثرة بتراجع الايرادات لدى أكبر علاماتها التجارية جوتشي متأثرة بالقيود المرتبطة بكوفيد-19 في الصين.