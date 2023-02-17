الجمعة 26 رجب 1444 ﻫ - 17 فبراير 2023 |
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الأسهم الأوروبية تفتح على انخفاض

منذ 37 دقيقة
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

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فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض بواحد بالمئة تقريبا الجمعة مع تأثر أسهم التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة سلبا بسبب توقعات بمواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لسياسة التشديد النقدي في حين ارتفع سهما مرسيدس بنز وسيكا بفضل إعلان أرباح قوية.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة، مع تراجع أسهم التكنولوجيا 1.8 بالمئة.

وأظهرت بيانات أمريكية أمس الخميس 16\2\2023 ارتفاع أسعار المنتجين لأعلى مستوى في سبعة أشهر في يناير\كانون الثاني، في حين أظهر تقرير آخر أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة انخفض على غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يغذي توقعات برفع المركزي الأمريكي لسعر الفائدة لفترة أطول.

لكن سهم مجموعة مرسيدس بنز لصناعة السيارات الفاخرة ارتفع 1.8 بالمئة، بعد أن تجاوزت الشركة تقديرات محللين للأرباح السنوية محققة إيرادات أقوى.

كما صعد سهم سيكا 3.3 بالمئة بعد أن أعلنت شركة الكيماويات السويسرية تسجيل أرباح تشغيلية أفضل من المتوقع لعام 2022.

    المصدر :
  • رويترز

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