الأثنين 27 محرم 1445 ﻫ - 14 أغسطس 2023 |
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الأسهم الأوروبية تفتح على انخفاض

منذ دقيقتين
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض، الاثنين، بفعل خسائر شركات التعدين ذات الانكشاف على الصين على خلفية مخاوف بشأن قطاع العقارات المتعثر فيها، كما تراجعت أسهم شركات الطاقة بسبب انخفاض أسعار النفط.

وبحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة ليواصل خسائره من الجلسة السابقة.

وانخفضت أسهم قطاع الموارد الأساسية، الذي يضم أكبر شركات التعدين في أوروبا، واحدا بالمئة، كما تراجعت أسهم شركات النفط والغاز 0.8 بالمئة مع هبوط أسعار النفط الخام والمعادن الأساسية وسط تزايد المخاوف بشأن قطاع الموارد الأساسية في الصين وارتفاع الدولار.

وهبط سهم إل.في.إم.إتش ذات الانكشاف على الصين والأكثر قيمة في التداول العام بأوروبا 0.5 بالمئة.

وشغلت الأمور الجيوسياسية أيضا أذهان المستثمرين بعد أن أطلقت سفينة حربية روسية طلقات تحذيرية على سفينة شحن في البحر الأسود مطلع الأسبوع.

وقفز سهم فيليبس 4.7 بالمئة ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد أن استحوذت شركة الاستثمار الهولندية إكسور على حصة 15 بالمئة فيها.

    المصدر :
  • رويترز

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