الأسهم الأوروبية تفتح على انخفاض

فتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة الجمعة، مع عكوف المتعاملين على دراسة مجموعة من التقارير الإيجابية من شركات في المنطقة، واقتفاء المؤشر أثر مكاسب تحققت في وول ستريت الليلة الماضية بعد بيانات اقتصادية جاءت دون التوقعات ونتائج أعمال إيجابية من شركات تكنولوجية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة.

وقفز سهم بنك دانسك 6.4 بالمئة بعد أن أعلن البنك الدنمركي نتائج الربع الرابع وكشف عن برنامج لإعادة شراء أسهم.

وتقدم سهم مرسيدس بنز 2.3 بالمئة بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية أرقامه السنوية المبدئية للتدفقات النقدية الحرة للأعمال الصناعية، والتي جاءت أعلى من توقعات السوق.

وكان السهم من بين الأسهم الأفضل أداء على المؤشر داكس 40 الألماني الذي ارتفع 0.6 بالمئة.

وصعدت أسهم التكنولوجيا 0.7 بالمئة، مقتفية أثر مكاسب الليلة الماضية لسهمي ميتا بلاتفورمز وأمازون.كوم على خلفية إعلان نتائج أعمال فصلية أفضل من المتوقع.