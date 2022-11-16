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الأسهم الأوروبية تفتح على انخفاض

منذ ساعة واحدة
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

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على وقع الاحداث التي حصلت أمس الثلاثاء 15\11\2022 وبعد الضربة الصاروخية التي أسفرت عن مقتل شخصين في بولندا، ووسط مخاوف من توسع رقعة الحرب الروسية الاوكرانية.

فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف الأربعاء، وقاد سهم مجموعة مرسيدس بنز الخاسرين في قطاع صناعة السيارات بينما أبقى انفجار في بولندا المعنويات ضعيفة ودفع أسهم شركات الصناعات الدفاعية للارتفاع.

وخسر مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة.

وهبط سهم مرسيدس بنز 3.5 بالمئة بعدما قال تقرير إن شركة صناعة السيارات الألمانية خفضت أسعار سياراتها الكهربائية في الصين بما يصل إلى 33 ألف دولار لضعف المبيعات.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن صاروخا قتل شخصين في بولندا لم يُطلق من روسيا على الأرجح وذلك بعد الدعوة لاجتماع طارئ لقادة حلف شمال الأطلسي لمناقشة الهجوم.

وارتفعت أسهم قطاع الطيران والفضاء والصناعات الدفاعية 1.8 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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