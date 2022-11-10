الأسهم الأوروبية‭ ‬تفتح على تراجع

استهلت الأسهم الأوروبية تداولات، الخميس، على تراجعات تصدرتها أسهم قطاع العقارات، وسط ترقب لبيانات التضخم في الولايات المتحدة لتحديد ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفف سياسة التشديد النقدي.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش، بعدما أنهى أمس الأربعاء ثلاثة أيام من المكاسب.

وهبطت أسهم العقارات الأوروبية 1.7 بالمئة. وتصدر خسائر القطاع سهم إل.إي.جي إيموبيليان الألمانية للإسكان الذي هبط 6.8 بالمئة بعدما خفضت الشركة بشكل طفيف توقعاتها للأرباح لهذا العام بسبب تسارع الزيادة في تكاليف البناء، فضلا عن ارتفاع الفائدة وأسعار الطاقة.

وقفز سهم كنور بريمزه الألمانية لأنظمة المكابح 5.3 بالمئة، وتصدر لفترة وجيزة المؤشر ستوكس 600، بعدما أعلنت الشركة أرباحا أفضل من المتوقع في الربع الثالث.

وفي ظل عدم حسم النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة، يتطلع المستثمرون لبيانات أسعار المستهلكين المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم. ورجح استطلاع لرويترز أن تظهر البيانات تباطؤا في التضخم على الأساسين الشهري والسنوي في أكتوبر تشرين الأول.