الخميس 13 رجب 1445 ﻫ - 25 يناير 2024 |
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الأسهم الأوروبية تفتح على تراجع

منذ 44 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح الخميس بفعل حذر المستثمرين قبل توقف متوقع على نطاق واسع في رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، في حين ارتفعت أسهم نوكيا بفضل أرباح فصلية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، بعد أن قفز أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وينصب اهتمام المستثمرين على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة والذي يصدر في وقت لاحق اليوم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك أسعار الفائدة عند المستوى الحالي البالغ أربعة بالمئة.

كما يتوقع المتعاملون خفضا بنحو 130 نقطة أساس هذا العام، بعد توقعهم قبل أسبوعين تقريبا خفضا بنحو 150 نقطة أساس.

وارتفع سهم نوكيا 6.2 بالمئة بعد أن تجاوزت الأرباح التشغيلية لشركة معدات الاتصالات الفنلندية التوقعات في الربع الرابع.

وتراجع قطاع المقرضين الأوروبيين 0.9 بالمئة.

وأدى خفض دويتشه بنك تصنيف بنك يوني كريديت الإيطالي لزيادة خسائر القطاع مع انخفاض السهم 1.3 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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