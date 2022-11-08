الثلاثاء 14 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 8 نوفمبر 2022 |
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الأسهم الأوروبية تفتح على تراجع

منذ 6 دقائق
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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استهلت الأسهم الأوروبية تداولات، الثلاثاء على تراجع، وتصدرت شركات التعدين موجة الانخفاضات وسط مخاوف من تباطؤ الطلب في الصين، فضلا عن توخي المستثمرين الحذر قبل انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة التي ستحدد من سيكون له السيطرة على الكونجرس.

وهبط المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0808 بتوقيت جرينتش. وانخفض المؤشر الأوروبي الخاص بالموارد الأساسية 0.8 بالمئة، مقتفيا أثر أسعار المعادن الأساسية مع تلاشي الآمال في أن تخفف الصين سياستها الصارمة المعروفة باسم صفر كوفيد.

وهبطت أسهم عمالقة السلع الفاخرة، بما في ذلك إل.في.إم.إتش وهيرميس إنترناشونال 0.9 بالمئة و1.3 بالمئة على الترتيب.

وتترقب الأسواق حاليا انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، إذ يتوقع المحللون فوز الجمهوريين، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى احتمال حدوث خلافات بين الكونجرس والإدارة. وقد يستغرق إعلان النتائج النهائية عدة أيام.

وقفز سهم باندورا 7.5 بالمئة ليكون الأفضل أداء على المؤشر ستوكس 600، بعدما أعلنت الشركة الدنمركية لتصنيع المجوهرات أن مبيعاتها في الربع الثالث جاءت أعلى بقليل من التوقعات.

    المصدر :
  • رويترز

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