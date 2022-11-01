الأسهم الأوروبية تفتح مرتفعة مع صعود النفط

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، الثلاثاء إذ عززت أرباح شركة بي.بي أسهم قطاع النفط كما دعمت الآمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل معنويات المستثمرين.

وقفز المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة بحلول الساعة 0808 بتوقيت جرينتش بعد أن أنهى أكتوبر تشرين الأول عند أعلى مستوياته في أكثر من ستة أسابيع.

وارتفعت أسهم قطاعي النفط والغاز 1.5 بالمئة مع صعود سهم بي.بي 0.1 بالمئة إذ أعلنت الشركة عن أرباح في الربع الثالث بواقع 8.15 مليار دولار متجاوزة التوقعات السابقة وعن عمليات إعادة شراء أسهم أخرى بقيمة 2.5 مليار دولار.

وقفزت أسهم توتال إنرجيز 2.4 بالمئة إذ دعم ارتفاع أسعار النفط القطاع بشكل أوسع. وكانت شركتا بي.بي وتوتال إنرجيز من بين أكبر الرابحين على المؤشر الأوروبي.

وتتأهب أسواق الأسهم العالمية لاجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يستمر يومين. ويتوقع المستثمرون زيادة بمقدار 75 نقطة أساس على سعر الإقراض غدا الأربعاء، لكن لا تزال هناك آمال بأن يعلن البنك المركزي عن زيادة أقل عند 50 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول.