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الأسهم الأوروبية تقفز بعد حصول كريدي سويس على حزمة إنقاذ

منذ 44 دقيقة
مؤشرات الأسهم الأوروبية

مؤشرات الأسهم الأوروبية

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قفزت الأسهم الأوروبية الخميس بعدما حصل بنك كريدي سويس على حزمة إنقاذ من البنك الوطني السويسري (المركزي) وهو ما ساعد على تهدئة المخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية وعوض أثر زيادة كبيرة في أسعار الفائدة الأوروبية بمقدار 50 نقطة أساس.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 1.3 بالمئة بعدما انخفض 0.6 بالمئة مسجلا أدنى مستوى في عشرة أشهر عقب قرار زيادة البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة.

وزاد مؤشر القطاع المصرفي 1.2 بالمئة بعدما هبط واحدا بالمئة إثر زيادة الفائدة، بينما ارتفع مؤشر القطاع المصرفي بمنطقة اليورو 1.4 بالمئة.

وفي دعم تشتد الحاجة إليه للقطاع المصرفي الذي خسر تسعة بالمئة خلال الأسبوع الجاري، حصل كريدي سويس على حزمة إنقاذ من البنك المركزي السويسري لتعزيز ثقة المستثمرين.

وارتفعت أسهم البنك الذي مقره زوريخ 19.2 بالمئة اليوم الخميس بعدما هوت 24 بالمئة لمستوى قياسي منخفض في الجلسة الماضية.

    المصدر :
  • رويترز

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