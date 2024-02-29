الأسهم الأوروبية تقفز بفضل تقارير أرباح والمؤشر الألماني عند مستوى قياسي

قفزت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مع اطمئنان المستثمرين بفضل مكاسب تعزز الشعور بالتفاؤل وبيانات التضخم الأمريكي المطابقة للتوقعات.

بينما لامس المؤشر القياسي الألماني مستوى قياسيا بعد أن أظهرت بيانات أولية تباطؤ التضخم في أقوى اقتصاد في القارة الأوروبية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بفضل صعود قطاعات التأمين والإنشاءات والمواد أكثر من واحد بالمئة.

وسجل المؤشر ستوكس 600 مستوى قياسيا مرتفعا الأسبوع الماضي مدفوعا بتقارير أرباح أقوى من المتوقع وقفزة في أسهم قطاع التكنولوجيا بفضل توقعات ضخمة لشركة إنفيديا. وسجل المؤشر القيادي أيضا رابع شهر من المكاسب.

وتقدم المؤشر داكس الألماني 0.4 بالمئة لمستوى قياسي جديد بعدما أظهرت بيانات أن تدني أسعار الطاقة أدى إلى تباطؤ التضخم إلى 2.7 بالمئة في فبراير شباط.

وأشارت قراءات التضخم الأولية الأخرى من فرنسا وإسبانيا إلى أن تضخم منطقة اليورو واصل الهبوط، ما يعزز مسألة خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا العام، حتى إن لم تشر البيانات إلى انخفاض الأسعار الأساسية بوتيرة أبطأ كثيرا.

لكن المؤشر كاك 40 الفرنسي تراجع 0.3 بالمئة، بينما هبط المؤشر ابيكس 35 الإسباني 0.7 بالمئة.

وتلقت المعنويات دفعة أيضا من بيانات أظهرت أن الزيادة السنوية في الأسعار الأمريكية هي الأقل في ثلاثة أعوام، مما يبقي توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في منتصف العام.