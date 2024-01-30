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الأسهم الأوروبية تلامس أعلى مستوى في عامين

منذ ساعتين
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مسجلة أعلى مستوى في عامين اليوم الثلاثاء في ظل تفاؤل حيال نتائج الشركات، في حين سجل مؤشر الأسهم الفرنسي مستوى قياسيا جديدا.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي متقدما 0.2 بالمئة لخامس جلسة مكاسب على التوالي، بينما صعد المؤشر كاك 40 الفرنسي عند الإغلاق 0.5 بالمئة ليلامس مستويات مرتفعة قياسية خلال اليوم.

وكان قطاع المصارف من بين طليعة القطاعات الرابحة، إذ تقدم 1.8 بالمئة مدعوما بصعود سهم بنك (بي.بي.في.إيه) الإسباني 6.2 بالمئة بعد أن قفز صافي أرباح البنك في الربع الأخير 32 بالمئة.

وارتفع قطاع السيارات 1.1 بالمئة مع صعود سهم شركة ستيلانتيس 3.8 بالمئة بعد تقديم منافستها الأمريكية جنرال موتورز للمستثمرين توقعات متفائلة لعام 2024.

    المصدر :
  • رويترز

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