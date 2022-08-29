الأسهم الأوروبية تنخفض انخفاضًا حادًا

انخفضت الأسهم الأوروبية بصورة حادة الاثنين 29 آب، بينما ارتفعت عائدات السندات بعدما زادت تصريحات صناع السياسات النقدية من مخاوف اتخاذ إجراءات عنيفة لكبح التضخم، وسط تزايد مخاطر حدوث ركود.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بواقع 0.8 بالمئة إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر، وكانت أسهم التكنولوجيا الأكثر تراجعًا إذ نزلت 1.4 بالمئة.

وقفزت السندات الألمانية لأجل عشر سنوات بمقدار عشر نقاط أساس إلى أعلى مستوى في شهرين.

في السياق، قالت “إيزابيل شنابل”، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي يوم السبت، إن على البنوك المركزية التدخل لمكافحة التضخم، حتى لو دفع ذلك اقتصاداتها إلى الركود.

وجاء ذلك بعد تحذير من “جيروم باول”، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يوم الجمعة، من أن البنك سيرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى تقتضيه الضرورة لتقييد النمو.