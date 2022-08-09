الأسهم الأوروبية تنخفض بعد بداية قوية

فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الثلاثاء بعد إخفاق الأسهم ذات القيمة في مواصلة ارتفاعها منذ بداية الأسبوع مع توخي المستثمرين الحذر من بيانات رئيسية عن التضخم الأمريكي ستصدر هذا الأسبوع بحثا عن دلائل على خطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبلة بشأن الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بعد أن سجل أفضل جلسة له أمس الاثنين فيما يقرب من أسبوعين.

وقادت أسهم القطاعات الحساسة اقتصاديا مثل التعدين والسيارات والطاقة الانخفاض اليوم الثلاثاء، على الرغم من أنها كانت من أبرز القطاعات الرابحة في الجلسة السابقة.

وارتفعت قطاعات تشمل العقارات 0.2 بالمئة، وهي أعلى نسبة بين القطاعات الأخرى، مما يشير إلى العزوف عن المخاطرة.

وينتظر المستثمرون الآن قراءات التضخم من أكبر اقتصاد في العالم اليوم الأربعاء بعدما خيبت بيانات قوية عن التوظيف في الولايات المتحدة الآمال بأن الاحتياطي الاتحادي ربما يخفف من سلسلة رفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم المتصاعد.

ومن بين الأسهم الأخرى، ارتفع سهم شركة دوفري السويسرية لمتاجر التجزئة والسوق الحرة 2.7 بالمئة بعد أن أعلنت عن استمرار القوة الدافعة لمبيعاتها في يوليو تموز رغم ارتفاع التضخم.