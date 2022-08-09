الأسهم الأوروبية تنخفض بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية

انخفضت الأسهم الأوروبية الثلاثاء بينما ينتظر المستثمرون في حذر بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق هذا الأسبوع بحثا عن إشارات إلى التحركات القادمة للبنك المركزي الأمريكي بشأن زيادات أسعار الفائدة.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.6 بالمئة، ماحيا كل مكاسبه تقريبا التي سجلها في أفضل جلسة له في حوالي أسبوعين يوم الاثنين.

وجاءت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة في مقدمة القطاعات الخاسرة في جلسة اليوم وسط زيادة في عوائد السندات بينما رفع المستثمرون رهاناتهم على زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر أيلول، واحتسابهم أيضا فرصة مرتفعة لزيادة قدرها 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الشهر القادم.

وهبطت أيضا أسهم القطاعات الحساسة للاقتصاد مثل التعدين وصناعة السيارات بعد أن كانت بين أكبر الرابحين في الجلسة السابقة، وخالفت أسهم البنوك الأوروبية اتجاه السوق لتغلق مرتفعة 0.1 بالمئة.

وتعثر ستوكس 600 هذا الشهر بعد أن سجل قفزة بلغت سبعة بالمئة في يوليو تموز، متأثرا بمخاوف أثارتها بيانات اقتصادية قاتمة وتزايد التوتر الجيوسياسي والقلق من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يدفع الاقتصاد إلى ركود.