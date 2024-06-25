الأسهم الأوروبية تنخفض في بداية التعاملات

تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء مع تعرض قطاع الصناعة لضغوط نتيجة تحديثات لشركة إيرباص وهبوط أسهم التكنولوجيا عقب تراجع في ختام جلسة أمس في وول ستريت.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، إذ هوى سهم إيرباص 8.4 بالمئة مكبدا المؤشر أكبر خسارة بعد أن خفضت أكبر مجموعة لصناعات الطائرات في أوروبا الأهداف الصناعية والمالية وسجلت خسائر ضخمة بلغت 900 مليون يورو (965 مليون دولار) من عمليات قطاع الفضاء المضطربة.

وتراجع مؤشر قطاع السلع والخدمات الصناعية 1.5 بالمئة في التعاملات المبكرة.

وانخفض المؤشر الفرعي للتكنولوجيا، الذي يضم أسهم عدد من أكبر الشركات الأوروبية المرتبطة بالرقائق، بنسبة 1.5 بالمئة بفعل الأداء الضعيف لسهم إنفيديا في وول ستريت خلال الليل.

وهوى سهم ميرك الألمانية 8.7 بالمئة بعد أن قالت شركة الأدوية إنها أوقفت تجاربها على دواء لعلاج أنواع من مرض السرطان.

وسيظل تركيز السوق منصبا على الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية المزمعة يوم الأحد، إذ صرح الرئيس التنفيذي ليورونكست التي تدير بورصة باريس بأن احتمال وصول حزب متطرف سياسيا يتمتع بخبرة حكومية قليلة أو معدومة إلى السلطة يثير قلق المستثمرين.