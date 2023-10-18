الأسهم الأوروبية تنخفض متأثرة بمخاوف الصراع في الشرق الأوسط

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء متأثرة بانخفاض أسهم شركات صناعة الرقائق وشركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا، في حين أثرت المخاوف المتزايدة بشأن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على المعنويات.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع.

وخسر سهم إيه.إس.إم.إل 3.4 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لمعدات أشباه الموصلات عن طلبيات أقل من المتوقع وحذرت من ثبات المبيعات في العام المقبل.

ونزلت أسهم شركات أخرى لتصنيع الرقائق مثل إيه.إس.إم إنترناشونال وبي.إي سيميكونداكتور مما ضغط على قطاع التكنولوجيا في أوروبا الذي هبط 2.2 بالمئة.

وأدى تزايد حالة عدم اليقين بشأن الصراع بالشرق الأوسط، وسلسلة من تقارير الأرباح المتباينة وقفزة في عوائد السندات بعد بيانات اقتصادية أمريكية أفضل من المتوقع، لإبقاء الأسهم الأوروبية تحت الضغط هذا الأسبوع.

وانخفض سهم أسترازينيكا 5.8 بالمئة بعد أن خيبت بيانات آمال بعض المحللين بشأن تجربة في مرحلة متأخرة تخص عقارا لعلاج مرضى سرطان الرئة.

وكان قطاع الطاقة الرابح الوحيد بين المؤشرات الفرعية الرئيسية، إذ ارتفع 0.3 بالمئة، فيما عززت المخاطر على الإمدادات من الشرق الأوسط أسعار النفط الخام.