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الأسهم الأوروبية تنخفض مع ترقب نتائج اجتماعات بنوك مركزية

منذ 37 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف، الاثنين، بعد مكاسب حادة حققتها الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون أسبوعا حافلا باجتماعات البنوك المركزية في النرويج والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة لاتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش بسبب تراجع أسهم قطاعي الرعاية الصحية وشركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة.

وسينصب الاهتمام هذا الأسبوع على البنوك المركزية العالمية، ومن المرجح أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الخامسة عشرة في وقت لاحق من الأسبوع، كما يبدو أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مستعد للتوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة.

وهبط سهم نورديك سميكوندكتور 14 بالمئة تقريبا بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لأرباح الربع الثالث.

وتعهد سلافومير كروبا الرئيس التنفيذي الجديد لبنك سوسيتيه جنرال بخفض التكاليف لتعزيز الأرباح بحلول عام 2026 في ظل ركود المبيعات، وذلك في خطته الاستراتيجية الأولى لثالث أكبر بنك مدرج في فرنسا، مما أدى إلى انخفاض السهم 5.9 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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