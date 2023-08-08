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الأسهم الأوروبية تنخفض مع تضرّر البنوك الإيطاليّة

منذ 14 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، مع تضرر البنوك الإيطالية من موافقة مجلس الوزراء على فرض ضريبة مكاسب غير متوقعة عليها بنسبة 40 بالمئة، ورغم قفزة في أسهم شركة نوفو نورديسك للأدوية، بعد أن ساعدت البيانات الإيجابية عن عقارها لعلاج السمنة في الحد من الخسائر.

وهبطت أسهم البنوك الإيطالية ما بين 5 و9.1 بالمئة، بعد أن قال نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، إنّ ضريبة تبلغ 40 بالمئة على أرباح البنوك الإضافية ستمول بنودًا مثل الفروق والتخفيضات الضريبية والدعم المالي المقدم لأصحاب الرهون العقارية على أول منزل لهم.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، كما انخفض المؤشر الإيطالي 2.1 بالمئة ليصل إلى أدنى مستوى له في أربعة أسابيع، بعد أن ارتفع في الفترة الأخيرة إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات.

وهبطت أسهم بنوك منطقة اليورو الأوسع 3.5 بالمئة، في أسوأ يوم لها منذ مارس/ آذار متأثرة أيضًا بأنباء أفادت بأن وكالة موديز خفضت التصنيف الائتماني للعديد من البنوك الأميركية الصغيرة والمتوسطة الحجم وقد تخفض تصنيف بعض أكبر البنوك في الولايات المتحدة.

وقفز سهم شركة نوفو نورديسك 17.3 بالمئة إلى مستوى قياس لتصل قيمتها السوقية إلى 300 مليار دولار، بعدما قالت شركة الأدوية الدنمركية إنّ دراسة كبيرة أظهرت أن عقارها (ويجوفي) لعلاج السمنة له أيضا فائدة طبية واضحة على القلب والأوعية الدموية.

وانخفض المؤشر داكس الألماني 1.1 بالمئة بعد أن أظهرت البيانات تراجع التضخم إلى 6.5 بالمئة في يوليو/ تموز بما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد.

    المصدر :
  • رويترز

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