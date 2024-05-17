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الأسهم الأوروبية تنخفض مع غموض أسعار الفائدة وانخفاض أسهم التكنولوجيا

منذ 15 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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استهلت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الجمعة على تراجع بفعل هبوط أسهم شركات التكنولوجيا والعقارات، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في منطقة اليورو لاستبيان مسار خفض أسعار الفائدة بعد يونيو حزيران.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بفضل موسم قوي لأرباح الشركات.

وتتجه الأنظار نحو القراءة النهائية للتضخم في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.

وكان قطاعا التكنولوجيا والعقارات الأكثر تضررا وانخفض كل منها 0.7 بالمئة.

في الوقت نفسه، قادت شركات السلع الشخصية والمنزلية مكاسب القطاعات مع قفزة لسهم مجموعة ريتشمونت السويسرية للسلع الفاخرة ستة بالمئة بعد إعلان النتائج الفصلية.

وصعد سهم إتش اند إم 2.5 بالمئة.

فيما هوى سهم شركة سكور الفرنسية لإعادة التأمين ثمانية بالمئة بعد إعلان نتائج الربع الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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