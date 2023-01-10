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الأسهم الأوروبية تنخفض وسط حذر بشأن الفائدة الأمريكية

منذ 4 دقائق
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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انخفضت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، مع توخي المستثمرين الحذر قبل كلمة لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بعدما توقع اثنان من صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي مزيدا من رفع أسعار الفائدة.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوياته في ثمانية أشهر في الجلسة الماضية.

ويركز المستثمرون على كلمة من المقرر أن يلقيها باول في وقت لاحق اليوم بعدما عبر عضوان بلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي عن توقعهما أن يضطر البنك لرفع معدل الفائدة، الذي يبلغ حاليا 4.25 إلى 4.5 بالمئة، لنطاق خمسة إلى 5.25 بالمئة لكبح جماح التضخم.

وانخفضت أسهم التكنولوجيا التي تتأثر بحركة سعر الفائدة واحدا بالمئة فيما تراجعت أسهم نوفو نورديسك ونوفارتيس للصناعات الدوائية بأكثر من 1.5 بالمئة لكل منهما مما أثر على المؤشر ستوكس.

وتراجعت أسهم شركات التعدين واحدا بالمئة إثر انخفاض أسعار النحاس بينما يقيم المستثمرون مخاطر الطلب وسط مخاوف من مزيد من زيادات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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