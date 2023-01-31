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الأسهم الأوروبية تهبط مع تحول التركيز إلى اجتماعات البنوك المركزية

منذ ساعتين
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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تراجعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، متأثرة بأسهم الرعاية الصحية، إذ امتنع المستثمرون عن الرهانات القوية وتوقعوا جولة أخرى من رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0816 بتوقيت جرينتش، لكنه في طريقه إلى إنهاء يناير كانون الثاني بأداء إيجابي، مدعوما بآمال في أرباح شركات أفضل من المتوقع والمتانة الاقتصادية.

وكان سهم راينميتال الذي تراجع بنسبة خمسة بالمئة بعد طرح سندات قابلة للتحويل، كان أكبر عائق بين أسهم قطاع الصناعات، في حين دفع سهما نوفو نورديسك وأسترازينيكا قطاع الرعاية الصحية للتراجع.

وقفز سهم اأني كريدت 8.1 بالمئة إلى صدارة المؤشر ستوكس 600 بعد أن تعهد البنك الإيطالي بإعادة 5.25 مليار يورو (5.69 مليار دولار) للمستثمرين بناء على نتائجه في 2022، بعد أن حقق أفضل ربح له منذ أكثر من عقد.

وهوت أسهم يو.بي.إس جروب 2.6 بالمئة بعد أن توقع أكبر مدير للثروات في العالم أن يكون العام المقبل “ضبابيا”.

ويبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اجتماعه الذي يستمر يومين اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50-4.75 بالمئة.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لكل منهما إلى 2.50 بالمئة وأربعة بالمئة على الترتيب يوم الخميس.

    المصدر :
  • رويترز

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