الأسهم الأوروبية تواصل الصعود لثالث جلسة في هذا الأسبوع

ارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بعد أن خففت الصين فترة الحجر الصحي المرتبطة بكوفيد-19 للزائرين الأجانب في حين تلقت أسهم الطاقة دعما إضافيا من صعود أسعار النفط.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.3 بالمئة مواصلا مكاسبه لثالث جلسة على التوالي. وانحسرت مكاسب المؤشر القياسي عقب هبوط في ثقة المستهلك الأمريكي في يونيو حزيران دفع بورصة وول ستريت للتراجع.

وقفزت أسهم قطاع النفط والغاز الأوروبي اثنين بالمئة بعد أن بدا أن السعودية ودولة الإمارات العربية، وهما منتجان رئيسيان للخام، من غير المرجح أن يكون بمقدورهما تعزيز إنتاجهما بشكل كبير.

وفي بورصة لندن، أغلق المؤشر فايننشال تايمز لأسهم الشركات البريطانية والمثقل بمنتجي النفط مرتفعا 0.9 بالمئة ليقود المكاسب بين نظرائه في المنطقة.

وصعدت أسهم شركات الموارد الأساسية 1.2 بالمئة مع ارتفاع أسعار خام الحديد والمعادن الصناعية.

وجاءت أسهم بنوك منكشفة على الصين، مثل إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد بين أكبر الداعمين للمؤشر ستوكس 600 في حين ارتفعت أسهم شركتي تجارة التجزئة في السلع الفاخرة (إل في إم إتش) وريتشمونت، اللتين تعتمدان على الصين في جزء كبير من إيراداتهما، 0.8 بالمئة و1.5 بالمئة على الترتيب.