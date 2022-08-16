الأسهم الأوروبية تواصل تحقيق المكاسب لليوم الخامس

وسعت الأسهم الأوروبية مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي، الثلاثاء، مدعومة بقطاعي التعدين والدفاع، على الرغم من أن المخاوف من الركود المحتمل حدت من وتيرة الاتجاه الصعودي للمؤشرات.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش مسجلا أعلى مستوى له في عشرة أسابيع بعد تعويض الكثير من خسائره في يونيو حزيران.

وقفزت أسهم شركات المناجم 1.1‭ ‬في المئة لتقود المكاسب الصباحية مدعومة بنتائج قوية لشركة التعدين العالمية بي.إتش.بي جروب المدرجة في لندن والتي ارتفع سهما أربعة بالمئة.

كما ارتفعت أسهم قطاعي الاتصالات والمرافق اللذين يُنظر إليها على أنهما أكثر أمانا في فترات عدم اليقين الاقتصادي.

وانخفض سهم سونوفا 12.5 بالمئة بعد أن خفضت شركة تصنيع السماعات توقعات أرباحها للعام بأكمله، مشيرة إلى نمو أبطأ من المتوقع في بعض الأسواق المهمة وارتفاع تكاليف المكونات والشحن.

وانخفض سهم باندورا خمسة بالمئة بعد أن أعلنت شركة المجوهرات الدنمركية مبيعاتها في الربع الثاني والتي جاءت متماشية مع التوقعات، وأعادت تأكيد توقعاتها السنوية، على الرغم من المبيعات المخيبة للآمال في الولايات المتحدة والصين.