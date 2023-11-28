الأسهم الأوروبية توقف مكاسب نوفمبر بعد تصريحات مسؤولي البنك المركزي

تراجعت الأسهم الأوروبية لجلسة ثانية اليوم الثلاثاء بعد أرباح قوية حققتها في نوفمبر تشرين الثاني بعد أن فندت أحدث تصريحات لصناع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في العام القادم.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة مع تراجع أسهم ذات ثقل في السوق مثل نوفو نورديسك وإل.في.إم.إتش بأكثر من اثنين بالمئة.

ولا يزال المؤشر في الطريق نحو تحقيق أفضل أداء شهري منذ يناير كانون الثاني، بفضل توقعات بأن البنوك المركزية الكبرى بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والمركزي الأوروبي قد انتهت من رفع أسعار الفائدة ويمكن أن تبدأ في التيسير النقدي العام المقبل.

لكن رئيسة البنك المركزي كريستين لاجارد قالت أمس الاثنين إن معركة البنك للسيطرة على نمو الأسعار لم تنته بعد.

وسيركز المستثمرون على مجموعة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع بما في ذلك أرقام التضخم في منطقة اليورو ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل بالنسبة للاحتياطي الاتحادي، للحصول على دلالات عن مسار السياسة النقدية.