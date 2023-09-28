الأسهم الأوروبية تُنهي سلسلة خسائر استمرت 5 أيام

أنهت الأسهم الأوروبية سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام لتغلق اليوم الخميس على ارتفاع بعد قفزة في أسهم شركات التعدين، في حين زاد معدل التضخم في ألمانيا بأقل من المتوقع في سبتمبر/ أيلول، مما رفع معنويات المستثمرين.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، كما تفوق المؤشر إيبكس الإسباني على أقرانه وصعد واحدًا بالمئة.

وأظهرت بيانات مبدئية من مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين الألماني ارتفع 4.3 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض التضخم إلى 4.5 بالمئة من 6.4 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس آب.

وارتفع مؤشر الموارد الأساسية 2.2 بالمئة بفضل قفزة سهم شركة بيليرود، ومقرها السويد، خمسة بالمئة.

وكانت أسهم شركات المرافق من أكبر الخاسرين وانخفضت 1.1 بالمئة.

وعززت أسهم شركات الطاقة المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عقب ارتفاعها 0.7 بالمئة نتيجة حدوث قفزة في أسعار الخام بعد أن فاقم انخفاض مخزون الخام الأمريكي المخاوف من شح الإمدادات العالمية جراء خفض أوبك+ للإنتاج.

وسجل سهم شركة توتال إنرجيز الفرنسية للطاقة مستوى قياسيًا مرتفعًا حين صعد 1.1 بالمئة.

وقفز سهم تيسنكروب الألماني 6.5 بالمئة بعدما كشفت شركة هاندلسبلات أنها تجري محادثات لبيع 50 بالمئة من وحدة الصلب التابع لها إلى الملياردير التشيكي دانييل كريتنسكي.

وخفضت الحكومة الإيطالية أمس الأربعاء توقعاتها للنمو في العام الجاري والمقبل ورفعت أهداف العجز في الميزانية.

وارتفعت الأسهم في إيطاليا 0.5 بالمئة بعد تراجعها في وقت سابق من الجلسة.