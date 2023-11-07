الثلاثاء 23 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 7 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استقرار الأسهم الأوروبية.. ومكاسب قطاع الخدمات المالية تمحو أثر انخفاض قطاع الطاقة

منذ 53 دقيقة
آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2023 11:35 صباحًا
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

شهدت الأسهم الأوروبية استقرارا في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء إذ محت مكاسب قطاع الخدمات المالية أثر تراجع أسهم الطاقة، في حين قفز سهم شركة ووتشز أوف سويتزرلاند إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر بعد نتائج قوية.

وبحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش، لم يشهد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغيرا يذكر بعد أن أنهى أمس الاثنين سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام.

وارتفع المؤشر بأكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي وسط نتائج أعمال قوية ومؤشرات من بنوك مركزية كبرى على نهاية رفع أسعار الفائدة.

وقادت أسهم شركات الطاقة خسائر القطاعات وهبطت 1.2 بالمئة، مقتفية أثر أسعار النفط الخام التي تراجعت بأكثر من واحد بالمئة.

وقفز سهم ووتشز أوف سويتزرلاند 12.2 بالمئة إلى قمة المؤشر ستوكس 600 بدعم من توقعات بصعود أرباحها السنوية بأكثر من الضعف بحلول 2028.

وتكبدت مجموعة يو.بي.إس جروب خسارة قدرها 785 مليون دولار في الربع الثالث، إلا أنها أشارت إلى استقرار أعمالها الأساسية لإدارة الثروات. وارتفع سهمها 4.3 بالمئة مما دعم صعود مؤشر قطاع الخدمات المالية بواحد في المئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك
وسط تصاعد صراع غزة.. مفوض الأمم المتحدة يزور الشرق الأوسط
وزارة الخارجية الروسية
روسيا: التصريح الإسرائيلي بشأن الأسلحة النووية "يثير العديد من الأسئلة"
بلينكن ووزير الخارجية التركي
فيديو.. لهذا السبب رفض وزير خارجية تركيا معانقة بلينكن

الأكثر قراءة

طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" في مطار رفيق الحريري الدولي
حركة مطار رفيق الحريري.. تراجع القادمين 20% وزيادة المغادرين 4%
قصف إسرائيلي على سيارة مدنية جنوب لبنان
فيديو.. استشهاد 3 أطفال باستهداف العدو الإسرائيلي لسيارة تقلهم جنوب لبنان
قذيفة "الياسين-105"
طوفان الأقصى
أسقطت الميركافا والنمر.. معلومات خطيرة عن قذيفة "الياسين-105" والمسافة صفر