الأسهم الأوروبية مستقرة قبيل قرارات البنوك المركزية وتراجع شركات التعدين

استقرت الأسهم الأوروبية إلى حد كبير في مستهل تعاملات أسبوع حافل بالأحداث الاقتصادية في ظل ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية وقرارات البنوك المركزية العالمية الكبرى بشأن أسعار الفائدة، بينما أدى انخفاض أسعار المعادن إلى هبوط أسهم شركات التعدين.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعد صعوده يوم الجمعة إلى أعلى مستوياته منذ فبراير شباط 2022.

ومع أن الرهانات على خفض أسعار الفائدة تحظى بالاهتمام الأكبر فإن التقارير الرئيسية بشأن التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع تحظى بمتابعة وثيقة من أجل استقاء أفق السياسة النقدية، إذ يستعد المستثمرون لقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

ومن بين الأسهم الفردية، انخفض سهم إنكافيس 4.4 بالمئة ليتذيل مؤشر ستوكس 600 بعد خفض بنك مورجان ستانلي تصنيف الشركة الألمانية المنتجة للطاقة المتجددة.

وقفز سهم شيبسيتيد 8.1 بالمئة بعدما قالت المجموعة الإعلامية النرويجية إنها أبرمت اتفاقا غير ملزم لبيع عملياتها الإعلامية الإخبارية لمؤسسة تينيوس تراست.