أداء باهت للأسهم الأوروبية وسط خسائر لقطاع السفر تطغى على مكاسب الطاقة

بدأت الأسهم الأوروبية الأسبوع بأداء ضعيف بعد أن سجلت أعلى مستوى في عامين في الجلسة السابقة، إذ طغت خسائر كبيرة لأسهم شركات السفر بعض الشيء على أداء قوي لقطاع الطاقة.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 483.66 نقطة اليوم الاثنين بحلول الساعة 0823 بتوقيت جرينتش. وسجل المؤشر القياسي أعلى مستوى في عامين وأفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر يوم الجمعة.

وهبط سهم ريان إير، أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب، 2.3 بالمئة بعد أن قلصت الشركة التوقعات لأرباح السنة المالية المنتهية في مارس آذار.

وانخفض مؤشر قطاع السفر والترفيه 0.5 بالمئة.

ومما حد من الخسائر، صعدت أسهم شركات النفط والغاز 1.5 بالمئة مع ارتفاع أسعار الخام بعد أن فاقم هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية في الأردن المخاوف من تعطل إمدادات من الشرق الأوسط.

ومن بين التحركات الكبيرة، قفز سهم شركة هولسيم 5.1 إلى قمة المؤشر القياسي بعد أن قال عملاق مواد البناء السويسري إنه سيفصل عملياته في أمريكا الشمالية من خلال طرح في نيويورك، وهو ما يمكن أن يفضي إلى تقييم للوحدة عند 30 مليار دولار. كما اختارت الشركة رئيسا تنفيذيا جديدا.