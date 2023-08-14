الأسهم الأوروبيّة تتعافى وتُغلق على ارتفاع

أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم الإثنين متعافية من أدنى مستوى لها خلال حوالي أسبوع، إذ تفوقت المكاسب في قطاعي تجارة التجزئة والرعاية الصحية على خسائر قطاعي التعدين والطاقة، اللذين تأثرا بمخاوف متعلقة بقطاع العقارات في الصين.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.2 بالمئة بعد انخفاضه بما زاد على واحد بالمئة يوم الجمعة.

وحقق قطاع الرعاية الصحية مكاسب بلغت 0.3 بالمئة مع صعود سهم فيليبس 4.4 بالمئة بعد استحواذ شركة الاستثمار الهولندية إكسور إن.في على حصة 15 بالمئة في الشركة. وانخفض سهم إكسور 0.3 بالمئة.

وكان قطاع تجارة التجزئة أكبر الرابحين بمكاسب قدرها 0.8 بالمئة مدفوعًا بارتفاع نسبته ثلاثة بالمئة لسهم بي اند إم الأوروبية للتجزئة بعد أن رفع دويتشه بنك سعره المستهدف.

غير أن أسهم شركات قطاعي التعدين والطاقة تصدرت الخاسرين مقتفية أثر أسعار النفط الخام والمعادن الأساسية على خلفية تدهور توقعات الطلب في الصين الذي تفاقم بفعل مشكلات الديون المتعلقة بقطاع العقارات.