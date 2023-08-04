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الأسهم الأوروبيّة تستقرّ بعد موجة بيع استمرت 3 أيام

منذ 38 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، بعد موجة بيع استمرت ثلاثة أيام، إذ طغى أثر توقعات قوية من عملاق التجزئة أمازون وعدد من الشركات الأخرى، على أثر مخاوف في الآونة الأخيرة من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينتش، لكنه لا يزال يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له في قرابة شهر.

وارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت، إذ طغى أثر التوقعات القوية من أمازون على أثر التوقعات السلبية من أبل، وذلك قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية.

وارتفع سهم البنك الفرنسي كريدي أجريكول 4.2 بالمئة إذ ساعدته نتائج قوية لنشاط التأمين والتمويل للمستهلكين على تسجيل أرباح فصلية إيجابية.

وقفز سهم البنك الإيطالي المملوك للدولة مونتي دي باشي دي سيينا 4.8 بالمئة مع إعلان أرباح فاقت التوقعات في الربع الثاني من العام.

    المصدر :
  • رويترز

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