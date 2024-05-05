الأسهم الخليجية تغلق على ارتفاع مع توقعات خفض أسعار الفائدة في أمريكا

أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الأحد بقيادة البورصة القطرية بعد أن عزز تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في أبريل نيسان آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية مبكرا.

وأظهر تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أقل من المتوقع في حين ارتفع معدل البطالة وتراجعت زيادات الأجور.

ودفع التقرير المستثمرين إلى زيادة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سينفذ أول خفض لأسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

ومعظم عملات الخليج مربوطة بالدولار وعادة ما تحذو السعودية والإمارات وقطر حذو أي تغيير في السياسة النقدية الأمريكية.

وارتفع المؤشر القطري الرئيسي 0.8 بالمئة بعد خسائر لثلاث جلسات متتالية، وكان أداء جميع القطاعات إيجابيا.

وارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، 1.2 بالمئة وصناعات قطر 0.7 بالمئة.

وصعد المؤشر السعودي 0.2 للجلسة الثانية على التوالي، مدعوما بمكاسب في قطاعات التمويل والصناعة والسلع الاستهلاكية والطاقة.

وارتفع سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، والبنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، 1.5 بالمئة لكل منهما.

ومن بين الأسهم الأخرى التي حققت مكاسب، ارتفع سهم ثوب الأصيل 3.5‭‭ ‬‬بالمئة بعد أن أعلنت شركة توريد الملابس زيادة 44 بالمئة في صافي الربح الفصلي.

وأظهر مسح اليوم الأحد أن النشاط التجاري غير النفطي في السعودية نما بمعدل ثابت في أبريل نيسان رغم تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة، وذلك بفعل قوة الطلب المحلي.