الأسهم الخليجية تُغلق على ارتفاع

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2024، مع اتجاه الأنظار إلى تقرير التضخم الأمريكي الذي كانت تترقبه الأسواق للصول على مؤشرات بشأن توقيت خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا العام.

وعادة ما تتبع السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن معظم العملات الإقليمية مربوطة بالدولار.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.9 بالمئة بدعم تقدم سهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة وصعود سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 2.8 بالمئة.

قالت ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس إن شركة أرامكو السعودية للنفط بدأت تداول خام أمريكي يدخل في تحديد سعر خام برنت القياسي العالمي في عملية تديرها المنصة المعنية بنشر معلومات الطاقة.

وواصلت البورصة السعودية الصعود، متجاوزة أعلى مستوى بلغته في يناير كانون الثاني. وقال جورج خوري المدير العالمي لقسم الابحاث والتعليم لدى سي.إف.آي إن السوق سجلت أداء إيجابيا في عدة قطاعات، لا سيما الخدمات المصرفية والطاقة.

وأغلق المؤشر القطري مرتفعا 0.5 بالمئة بقيادة قفزة 8.3 بالمئة لسهم شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) الذي ارتفع للجلسة الثالثة على التوالي.

قالت شركة قطر للطاقة يوم السبت إنها اختارت ناقلات لتكون المالك والمشغل لما يصل إلى 25 ناقلة للغاز الطبيعي المسال ذات الحجم التقليدي.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة منهيا سلسلة خسائر لجلستين.

ارتفعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، مع استمرار حالة التوتر التي تحيط بالأسواق بسبب الضبابية التي تكتنف الصراع في الشرق الأوسط، لكن المكاسب تحد منها المخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، مما قد يؤثر على الطلب على الطاقة.

وارتفع مؤشر دبي الرئيسي 0.2 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهم بنك المشرق 2.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 بالمئة.