الأسهم الخليجيّة تُغلق على انخفاض.. والمؤشر المصريّ يواصل مكاسبه

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الإثنين متأثرة بتراجع أسعار النفط والأسهم العالمية، في حين واصل المؤشر المصري مكاسبه.

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بعد ارتفاعها لفترة طويلة، لكنها حافظت على قوتها مدعومة بتعهد السعودية وروسيا تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية سبتمبر أيلول.

وأغلق المؤشر السعودي منخفضًا 0.7 بالمئة، مواصلًا خسائره للجلسة السادسة على التوالي، بينما ارتفع سهم شركة أرامكو 1.1 بالمئة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة، مدعومًا بصعود سهم شركة كيو القابضة 14.6 بالمئة.

وتراجع مؤشر قطر 0.2 بالمئة متأثرًا بانخفاض سهم شركة قطر للبتروكيميائيات 1.5 بالمئة.

وهبط مؤشر دبي 0.1 بالمئة مع تراجع سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 2.1 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصرية 0.8 بالمئة مدعومًا بصعود معظم الأسهم بما في ذلك سهم شركة بلتون المالية القابضة الذي صعد 5.9 بالمئة.