الأسهم الفرنسية تدفع أوروبا للتراجع وسط عدم يقين سياسي

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين 10 حزيران/يونيو 2024، بعدما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة عقب خسارة فادحة في انتخابات البرلمان الأوروبي لصالح اليمين المتطرف، مما زاد من قلق المتعاملين بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وهوى المؤشر كاك 40 للأسهم الفرنسية 1.8 بالمئة ليلامس أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، مع تراجع أسهم بنوك مثل بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول ما بين 3.8 بالمئة و5.5 بالمئة.

واتسعت فروق العوائد بين السندات الألمانية القياسية المقومة باليورو وسندات حكومات منطقة اليورو بعد أن حقق القوميون المتشككون في الاتحاد الأوروبي مكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي‭‭ ‬‬أمس الأحد مما دفع ماكرون إلى الدعوة لإجراء انتخابات وطنية مبكرة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، وسط تراجع في أسواق أوروبية منها المؤشر داكس الألماني وإيبكس الإسباني 0.7 بالمئة وواحدا بالمئة على الترتيب.

وتعرضت أسواق الأسهم لضغوط يوم الجمعة بعد أن أثار تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أقوى من المتوقع المخاوف من أن خطوة تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة لا تزال بعيدة.