الأثنين 4 ذو الحجة 1445 ﻫ - 10 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأسهم الفرنسية تدفع أوروبا للتراجع وسط عدم يقين سياسي

منذ ساعة واحدة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين 10 حزيران/يونيو 2024، بعدما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة عقب خسارة فادحة في انتخابات البرلمان الأوروبي لصالح اليمين المتطرف، مما زاد من قلق المتعاملين بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وهوى المؤشر كاك 40 للأسهم الفرنسية 1.8 بالمئة ليلامس أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، مع تراجع أسهم بنوك مثل بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول ما بين 3.8 بالمئة و5.5 بالمئة.

واتسعت فروق العوائد بين السندات الألمانية القياسية المقومة باليورو وسندات حكومات منطقة اليورو بعد أن حقق القوميون المتشككون في الاتحاد الأوروبي مكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي‭‭ ‬‬أمس الأحد مما دفع ماكرون إلى الدعوة لإجراء انتخابات وطنية مبكرة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، وسط تراجع في أسواق أوروبية منها المؤشر داكس الألماني وإيبكس الإسباني 0.7 بالمئة وواحدا بالمئة على الترتيب.

وتعرضت أسواق الأسهم لضغوط يوم الجمعة بعد أن أثار تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أقوى من المتوقع المخاوف من أن خطوة تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة لا تزال بعيدة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

العاهل الأردني الملك عبد الله
الملك عبدالله الثاني يوجه خطابا للشعب الأردني بمناسبة تسلمه السلطة الدستورية
مؤشر نيكي الياباني
نيكي الياباني يصعد بقيادة أسهم القطاع المالي والشركات المرتبطة بالتصدير
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
فرنسا تستعد لإجراء انتخابات بعد مكاسب لليمين المتطرف في تصويت البرلمان الأوروبي

الأكثر قراءة

عناصر من الجيش اللبناني في محيط السفارة الأمريكية في بيروت
حادثة إطلاق النار على السفارة الأمريكية.. مصدر قضائي يكشف تفاصيل جديدة
عشرات الطائرات الإسرائيلية تقصف مراكز النزوح في مخيم النصيرات
غزة تحت النار
كيف تمت عملية تحرير الأسرى الإسرائيليين؟
علم الاتحاد الأوروبي
نداء عاجل من رئيسة المفوضية الأوروبية لجعل أوروبا قوية وموحدة.. "يريدون تدمير أوروبا"!