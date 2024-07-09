الأسهم الفرنسية تسجل أسوء أداء في البورصات الأوروبية بسبب المخاوف السياسية

تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الثلاثاء 9 يوليو/تموز 2024، متأثرة بانخفاض الأسهم الفرنسية مع استمرار حالة عدم اليقين السياسي، وذلك في وقت يقيم فيه المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول التي أدلى بها أمام الكونجرس في وقت سابق من اليوم.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.9 بالمئة، وهو أكبر انخفاض يومي في نحو شهر.

وسجل مؤشر كاك 40 الفرنسي أسوء أداء في المنطقة مع انخفاضه 1.6 بالمئة، مع تقييم المستثمرين الوضع السياسي بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم الأحد.

وقفزت الأسهم الأوروبية بنحو سبعة بالمئة حتى الآن في هذا العام بفضل تفاؤل المستثمرين باستمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة.

كما يقيّم المتداولون تصريحات باول التي أدلى بها أمام الكونجرس وقال فيها إن التضخم تحسن في الأشهر القليلة الماضية وإن “المزيد من البيانات الجيدة ستعزز” رهانات تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة.

وترى أسواق المال حاليا أن فرصة خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في سبتمبر أيلول تتجاوز 70 بالمئة.

وسينصب تركيز المتداولين أيضا على بيانات المؤشرين الأمريكي والألماني لأسعار المستهلكين التي ستصدر يوم الخميس والتي ستعطي لمحة عن السياسة النقدية العالمية.