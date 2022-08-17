الأسهم المالية تدفع البورصات الأوروبية للارتفاع

ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة السادسة على التوالي اليوم الواقع في 17 آب 2022 مدعومة بصعود الأسهم المالية مع تركيز المستثمرين على بيانات النمو الاقتصادي والتضخم في منطقة اليورو والمقرر صدورها هذا الأسبوع.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في بداية التعاملات 0.2 في المئة، محلقا قرب أعلى مستوياته في عشرة أسابيع. وسجلت جميع الأسواق الإقليمية مكاسب.

ففي بريطانيا، ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 0.1. وأظهرت الأرقام الرسمية أن تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين ارتفع إلى 10.1 في المئة في يوليو تموز، وهو أعلى مستوى منذ فبراير شباط 1982. ودخل خانة العشرات بعد أن بلغ 9.4 في المئة في يونيو حزيران.

وينصب التركيز حاليا على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الثاني المقرر صدورها في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش، وأرقام التضخم التي ستصدر غدا الخميس.

ومن بين الأسهم، انخفض سهم يونيبر الألمانية 8.8 في المئة بعد أن أعلنت شركة المرافق عن خسارة صافية في النصف الأول بلغت 12.3 مليار يورو (12.5 مليار دولار)، فيما يرجع أساسا إلى انخفاض إمدادات الغاز الروسي.

وارتفعت أسهم شركة سويس لايف، أكبر شركة للتأمين على الحياة في سويسرا، 1.8 في المئة بعد زيادة صافي أرباحها نصف السنوية أربعة في المئة.